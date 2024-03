Kaczyński o Zielonym Ładzie: szaleństwo

- Bo co tam jest? Rolnictwo węglowe, a więc płacenie rolnikom za to, że stosują obornik, za to, że przeorują słomę po żniwach, za to, że stosują ekstensywny wypas, za to, że stosują poplony. To są wszystko praktyki zwiększające produkcyjność rolnictwa i jego wydajność. Albo rolnictwo precyzyjne. Przecież to precyzyjny wysiew nawozów, mniejsze koszty, większe efekty pod każdym względem, również klimatycznym i środowiskowym. Nie ma powodów, aby od tego odchodzić - mówił Janusz Wojciechowski.