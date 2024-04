Kaczyński podał datę "wielkiego marszu". W partii zaskoczenie

- Musimy iść razem w wielkim marszu, 10 maja, który jest i powinien być także marszem w znaczeniu bardziej przenośnym, naszym stałym dążeniem do tego, by to, co dziś w Polsce się dzieje, było tylko fatalnym incydentem i to incydentem, który nigdy się nie powtórzy. Byśmy na tę drogą, którą kiedyś wskazał nam Lech Kaczyński, wrócili i szli nią aż do momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć: 'Tak, jest silne, polskie państwo! Zły czas minął' - powiedział.