Kolejne zmiany. Bartłomiej Sienkiewicz ogłosił decyzję

Decyzją Bartłomieja Sienkiewicza obowiązki Magdaleny Gawin przejmie p.o. Wojciech Kozłowski, dotychczasowy wicedyrektor tej instytucji. - Co do powodów odwołania, mogę tylko powiedzieć, że to były poważne naruszenia proceduralne, czyli niezłożenie w ustawowym terminie sprawozdań, wymaganych prawem i ustawą. To jest także kwestia braku nadzoru nad takimi jednostkami jak filie w Szwajcarii, w Stanach Zjednoczonych, to wszystko powoduje, że nie widzę dalszej współpracy z panią Gawin - wyjaśnił minister.