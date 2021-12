Kaczyński zakładnikiem Ziobry? Były minister: Jest kompletnie ubezwłasnowolniony

Bartosz Arłukowicz został zapytany w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, o to, czy Unia Europejska zgodzi się na układ polskiego rządu: najpierw KPO, a dopiero później reformy w sądownictwie. - Unia podjęła już decyzję. Pieniędzy z zaliczki nie będzie w tym roku - przekazał europoseł PO i dodał, że "dalsze pieniądze będą warunkowane zmianami w systemie sprawiedliwości w Polsce". - Ziobro może pokazywać bicepsy, szantażować premiera - skutek jest taki, że Polska tych pieniędzy nie otrzyma - zaznaczył gość WP. Polityk przypomniał również, że minister Adam Niedzielski oraz premier będą musieli odpowiedzieć w wymiarze sprawiedliwości za zaniechanie swoich decyzji. - Na to są paragrafy - wskazał europoseł. W ocenie Bartosza Arłukowicza premier nie odzyska "sterowności" nad Zbigniewem Ziobrą. - Tam jest już klincz - dodał rozmówca Agnieszki Kopacz i dodał: "premier stracił zdolność zarządzania państwem i jest szantażowany przez swoich najbliższych współpracowników". Gość WP zgodził się z wypowiedzią Leszka Millera, że zakładnikiem Ziobry jest także prezes PiS. - Jarosław Kaczyński w tym momencie jest ubezwłasnowolniony politycznie. On wisi na Mejzie i Ziobrze - dodał.