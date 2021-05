Kaczyński wypowiedział się o aborcji. "Z wdziękiem słonia"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w ostatnim wywiadzie dla "Wprost" stwierdził, że "każdy średnio rozgarnięty człowiek może sobie załatwić aborcję za granicą". - Prezes Kaczyński próbuje jakoś wybrnąć z problemu, który był jedną z przyczyn osłabienia notowań PiS w sondażach - powiedział w programie "Newsroom WP" prof. Antoni Dudek, politolog i historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W jego ocenie słowa o aborcji wskazują też na "głęboką hipokryzję" i próbę zbagatelizowania niewygodnego tematu. - Prezes nie może się cofnąć, bo trudno jest "odkręcić" wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w związku z tym musi jakoś go uzasadnić. Moim zdaniem robi to z wdziękiem słonia w porcelanie. Ale to już wyborcy ocenią - mówił prof. Dudek w rozmowie z Agnieszką Kopacz.

