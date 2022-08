"Nie ma się z czego śmiać". Tusk odpowiada Kaczyńskiemu

Nagły zwrot Kaczyńskiego

Były szef MSZ twierdzi też, że polski rząd jest atakowany przez Brukselę od czasu reformy Trybunału Konstytucyjnego. - Wymiar sprawiedliwości nie jest objęty regulacjami europejskimi i to trzeba do bólu przypominać Polakom. To my jesteśmy celem agresji polityczno-ideologicznej. Falandyzuje się prawo europejskie przeciwko nam i trzeba robić to samo, bronić się – uważa europoseł Witold Waszczykowski.