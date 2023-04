Kaczyński wskazał na problem PiS. "Profesjonalny zabieg"

Zjednoczona Prawica, z Jarosławem Kaczyńskim na czele, wysyłają sygnał, że inflacja jest problemem dla rządu, z którym nie do końca sobie poradzono. Takie sugestie padły m.in. z ust prezesa PiS w Janowie Lubelskim. Jak oceniał w programie "Newsroom" WP prof. Sławomir Sowiński z UKSW, takie działanie jest "profesjonalnym zabiegiem". - To odbudowanie zaufania z odbiorcami, trzeba spotkać się z ich emocjami. Trzeba pokazać, że są słuchani. To rozsądna diagnoza PiS - mówił politolog. Podkreślił jednocześnie, że PiS będzie teraz chciało pokazać "remedia" na wspomniany problem i "niekompetencje opozycji". Sowiński zauważył jednocześnie, że nie należy "przeceniać" gestu Kaczyńskiego, bo inflacja "została już oswojona", a jej wpływ "pojawił się już" wcześniej. Politolog stwierdził przy tym, że takie słowa trafią głównie do przekonanych wyborców. W opinii Sowińskiego może to stanowić "pułapkę", bo nie daje szans na wyborczą wygraną, która - jego zdaniem - na ten moment byłaby "cudem".