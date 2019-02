Kaczyński ws. spółki Srebrna. "Bezczelna manipulacja"

W poniedziałek ukaże się zapowiadany wywiad z Jarosławem Kaczyńskich na temat zarzutów dotyczących spółki Srebrna. Już teraz ukazały się fragmenty rozmowy z prezesem PiS. - Tam przecież nic nie ma. Ale parę spraw chcę sprostować – mówi Kaczyński tygodnikowi "Sieci"

Okładka poniedziałkowego wydania "Sieci" (twitter.com)

W sobotę tygodnik "Sieci" opublikował zapowiedź rozmowy z prezesem PiS. Jest to okładkowy materiał numeru zatytułowany "Cała prawda o taśmach PiS. O co chodzi w tej rozmowie. Kto chciał oszukać i kto kłamie".

W rozmowie Kaczyński taśmy opublikowane przez "Gazetę Wyborczą" nazywa manipulacją. – Dlaczego to manipulacja? Bo nie ma żadnych relacji finansowych pomiędzy fundacją a partią. Żadnych. To są dwie oddzielne instytucje – podkreśla prezes PiS w rozmowie "Wszystko zgodnie z prawem".

- To nie jest nawet kapiszon, tam przecież nic nie ma. Ale parę spraw chcę sprostować, bo mamy do czynienia z całą masą nieprawdziwych sugestii. Na przykład czy poseł i szef partii ma prawo być szefem rady fundacji, czyli de facto rady nadzorczej? Otóż ma prawo, to nie jest złamanie żadnego przepisu – wyjaśnia Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS ostro odnosi się do publikacji na temat taśm. - Za bezczelną manipulację uznaję twierdzenie, że ta sprawa ma cokolwiek wspólnego z art. 24 Ustawy o partiach politycznych, która zakazuje im działalności gospodarczej. Dlaczego to manipulacja? Bo nie ma żadnych relacji finansowych pomiędzy fundacją a partią. Żadnych. To są dwie oddzielne instytucje – mówi Kaczyński.

W czwartek "Gazeta wyborcza" opublikowała jedną z faktur, które Gerald Birgfellner miał wystawić spółce Srebrna za poczynione przez siebie opracowania potrzebne do budowy 190-metrowych bliźniaczych wież w Warszawie. Beata Mazurek z PiS przekonywała, że rachunek "nie jest podstawą do dokonania płatności, bo w niej nie wiadomo o co chodzi". - Taką fakturę każdy może wystawić każdemu - stwierdziła.

Posłowie PO zwrócili się do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli skarbowej w spółce Srebrna. Roman Giertych wezwał spółkę Srebrna oraz Jarosława Kaczyńskiego do uregulowania należności wobec swojego klienta. Jak wynika z upublicznionych nagrań prezes PiS deklarował zamiar uregulowania rachunków Austriaka. - Jestem gotów w tym sądzie zeznać, że ta robota była robiona dla nas, znaczy dla Srebrnej - mówił Kaczyński.

