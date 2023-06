Kaczyński wróci do rządu? Jest odpowiedź prezesa PiS

- Postanowiłem, że muszę się skoncentrować na tym, co jest dla przyszłości Polski najważniejsze. To nie tak, że przeceniam swoją rolę, chodzi po prostu o to, że partia musi odzyskać werwę, bo zbliża się ten czas, który dla każdej partii politycznej na świecie jest najważniejszy. Wybory są po to, aby uzyskać dobry wynik wyborczy, a jeśli chodzi o PiS, to tym dobrym wynikiem wyborczym będzie ich wygranie i możliwość sprawowania władzy, oczywiście w koalicji Zjednoczonej Prawicy - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński, tłumacząc niespełna rok temu swoją decyzję o rezygnacji z teki wicepremiera i szefa szef Komitetu ds. bezpieczeństwa. Teraz okazuje się, że z tego samego powodu - czyli zbliżających się wyborów parlamentarnych, może do rządu wrócić.