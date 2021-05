Kaczyński w dobrym humorze? Kwaśniewski szybko sprowadził na ziemię

Czy po wtorkowym głosowaniu w Sejmie, podczas którego ratyfikowano Fundusz Odbudowy, Jarosław Kaczyński może mieć dobry nastrój? Takie pytanie padło w rozmowie Patrycjusza Wyżgi z Aleksandrem Kwaśniewskim. Były prezydent ocenił, że prezes PiS ma zbyt dużo powodów do obaw, aby można było tak stwierdzić. - Po pierwsze, nieprawdą jest, że ma powody do jakiegoś strasznego zadowolenia czy też spokoju – ocenił Kwaśniewski. - Odetchnął z ulgą ponieważ ważny projekt, obliczony na miliardy złotych, przeszedł. (…) Natomiast uważam, że samopoczucie Jarosława Kaczyńskiego, co nie jest moją największą troską, jest ciągle takie sobie. Ma ewidentnie spór wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. We wczorajszym głosowaniu wyraźnie widać, że stracił większość (…). Ma coraz bardziej niezadowolonego i sfrustrowanego ministra Ziobro, który wczoraj, jeszcze siłami własnych kolegów, nie mógł dostać się na mównicę sejmową. Myślę, że w Zjednoczonej Prawicy nawet nie tli, a już nieźle "buzuje". Jarosław Kaczyński będzie musiał się tym zajmować przez najbliższe tygodnie, miesiące, może nawet do wyborów, więc powodów do jakiegoś nadzwyczajnego samopoczucia nie ma – stwierdził gość "Newsroom" WP Aleksander Kwaśniewski.

Rozwiń