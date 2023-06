Kaczyński uruchomił lawinę. "Czy kobiety umarły w ramach wrogiej propagandy przeciw PiS?"

– W Polsce mamy cały pakiet piekła kobiet. Z jednej strony barbarzyńskie prawo antyaborcyjne, które zmusza je do tortur, do rodzenia dzieci, które nie są zdolne do przeżycia, a z drugiej strony mamy lekarzy, którzy zasłaniają się klauzulą sumienia. To barbarzyńskie prawo sprawia, że niekiedy nie pojedynczy lekarze, a całe szpitale zasłaniają się klauzulą sumienia – mówi Dziemianowicz-Bąk, dlatego postuluje jej zniesienie. Projekt w tej sprawie jest już gotowy.