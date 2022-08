Kaczyński triumfuje. Jest nowy sondaż poparcia

Z najnowszego sondażu Kantar Public wynika, że gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu, to wygrałoby je PiS. Tuż za nim jest Koalicja Obywatelska i Polska 2050. O swoje preferencje polityczne ankietowani byli jednak pytani przed ujawnieniem do opinii publicznej informacji o katastrofie ekologicznej na Odrze.