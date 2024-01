Prezes PiS o Sejmie. "W tej chwili nie istnieje"

Sędzia wyznaczony do sprawy odwołania Wąsika w Izbie Pracy wydał postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Izba ta uchyliła postanowienie marszałka o wygaśnięciu mandatu Wąsika. Następnego dnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej uchyliła również postanowienie o wygaśnięciu mandatu Kamińskiego. Stało się to możliwe, ponieważ obaj politycy, niezależnie od ich odwołań wniesionych do Izby Pracy za pośrednictwem marszałka, skierowali odwołania także bezpośrednio do Izby Kontroli.