Kaczyński reaguje na doniesienia ws. Kamińskiego

- To jest sytuacja, która zagraża życiu jednego z nich. W związku z tym musimy podjąć dodatkowe działania, zorganizować odpowiedni nacisk. W jaki sposób będziemy to robić to inna kwestia, ale chciałbym, aby opinia publiczna wiedziała, że tutaj się dzieją rzeczy naprawdę straszne - ocenił wówczas prezes PiS.