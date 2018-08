Kaczyński przywołuje Błaszczaka jednym ruchem. Wymowny gest

"Mariusz!" - zwraca się do szefa resortu obrony europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Tuż obok niej Jarosław Kaczyński przywołuje zdecydowanym ruchem ręki niesfornego ministra. Chwila, moment, i Mariusz Błaszczak już jest przy prezesie.

Kamera jednej z telewizji uchwyciła interesującą scenkę - Mariusz Błaszczak idzie tuż obok prezesa, ale po chwili się oddala. Prezesa PiS chyba to zdenerwowało - gdy zauważył, że nie ma przy nim szefa MON, od razu zdecydowanym gestem przywołał go do siebie i pokazał, gdzie ma iść. Pomóc Kaczyńskiemu musiała europosłanka Jadwiga Wiśniewska, który krzyknęła: "Mariusz!".

- Błaszczak nie chce iść do NIK, bo kierowanie Izbą to mało prestiżowa funkcja. Minister widzi siebie w fotelu marszałka Sejmu, jeśli Marek Kuchciński wystartuje do Parlamentu Europejskiego. A to już jest praktycznie przesądzone - mówił nam polityk PiS z otoczenia Mariusza Błaszczaka.