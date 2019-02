Kaczyński pozywa. Reakcja światowych dziennikarzy

"Reporterzy Bez Granic stanowczo potępiają brutalne ściganie niezależnego ośrodka medialnego" - czytamy w oświadczeniu międzynarodowego stowarzyszenia. Jarosław Kaczyński pozwał dziennikarzy "Gazety Wyborczej" w trybie karnym.

Przypomnijmy: dziennik od kilku tygodniu opisuje sprawę budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. W ujawnionych nagraniach słychać, jak Jarosław Kaczyński rozmawia z austriackim deweloperem Geraldem Birgfellnerem o inwestycji na terenach należących do spółki "Srebrna". Prezesa nagrano we własnym gabinecie przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

Reakcja międzynarodowej organizacji

" Jarosław Kaczyński próbował zastraszyć dziennikarzy, którzy zadawali mu pytania o jego udział w sprawie. Po ich odmowie do poddania się, postanowił skorzystać z wymiaru sprawiedliwości, który kontroluje od czasu reformy. Popieramy "Gazetę Wyborczą" i wzywamy Kaczyńskiego do porzucenia tych autorytarnych metod" - piszą w oświadczeniu "Reporterzy bez Granic".

Stowarzyszenie od lat zajmuje się wolnością prasy na świecie. Co roku publikuje raport z aktualną klasyfikacją państw pod względem wolności mediów. W 2018 roku Polska zajęła 58. miejsce na 180 państw. To spadek o 4 lokaty w stosunku do wcześniejszego rankingu.