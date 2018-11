Tak PiS daje zarobić prawnikom prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Reprezentują go w procesie z Wałęsą

Adrian Salus i Bogusław Kosmus to prawnicy reprezentujący prezesa Jarosława Kaczyńskiego w procesie z Lechem Wałęsą. Obaj od jakiegoś czasu są "dyżurnymi" prawnikami Prawa i Sprawiedliwości. Jak ustaliła Wirtualna Polska, pierwszy z nich zasiada w radach nadzorczych kilku spółek skarbu państwa.

Proces, który toczy się przed gdańskim sądem okręgowym dotyczy słów byłego prezydenta Polski o katastrofie smoleńskiej. Według Wałęsy, Kaczyński miał wydać polecenie nakazania lądowania Tu-154, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Kaczyński zaprzecza i uważa, że zostały naruszone jego dobra osobiste.

Rozprawa rozpoczęła się kilka minut po 10-tej. Obaj politycy nie szczędzili sobie złośliwości. - Po co ja pana ministrem robiłem? To mój wielki błąd i pomyłka – mówił Wałęsa.- I mój wielki błąd i pomyłka. I wstyd - odpowiadał prezes PiS .

Kaczyński na sali rozpraw pojawił się z mecenasem Bogusławem Kosmusem. To znany, gdański adwokat z kancelarii prawnej Gotkowicz, Kosmus, Kuczyński i Partnerzy. Jego kancelaria od lat pojawia się na liście płac PiS. M.in. w 2012 roku dostała za obsługę prawną 183 tys. zł. Z kolei w 2016 r. zarabiała w PiS 39,6 tys. zł miesięcznie (rocznie zarobiła ok 433 tys. zł). Prawnicy kancelarii specjalizują się m.in. w ochronie dóbr osobistych. Reprezentowali prezesa w kilku sprawach. Dlaczego prezes nie płaci za nie z własnej kieszeni? W PiS tłumaczą, że Jarosław Kaczyński to "organ partii" i dlatego partia bierze na siebie te wydatki.