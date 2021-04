Kaczyński pozbędzie się Ziobry albo Gowina? Miller mówi, kiedy to możliwe

Gościem programu "Newsroom" WP był europoseł i były premier Leszek Miller. Patrycjusz Wyżga pytał go, czy problemy PiS-u z koalicjantami z Solidarnej Polski i Porozumienia potrwają aż do kolejnych wyborów parlamentarnych w 2023 roku, czy może możliwa jest wcześniejsza wymiana koalicjanta. Miller wskazał, że w najbliższym czasie czekają nas trzy ważne politycznie wydarzenia. Głosowanie nad europejskim Planem Odbudowy w Sejmie, prezentacja Nowego Ładu oraz wybory uzupełniające na prezydenta Rzeszowa 9 maja. - Dopiero po tych trzech faktach Kaczyński, gdyby chciał się pozbywać jakiegoś koalicjanta, to to zrobi, ale mając świadomość, że przynajmniej w części zrekompensuje to sobie głosami pozyskanymi gdzieś indziej, np. w Kukiz’15 - ocenił Miller.