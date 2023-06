Kaczyński powraca, ale co planuje? "Nie chodzi o poprawę notowań"

Autorka przypomina, że zaledwie przed rokiem Kaczyński przestał być członkiem rządu, do którego należał od października 2020 roku, a w minionych miesiącach miał problemy ze zdrowiem. "To, że wraca teraz, na kilka miesięcy przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi, jest także apelem do wyborców. Tak też rozumie to PiS" - pisze, cytując słowa rzecznika rządu Piotra Muellera, iż powrót Kaczyńskiego "to wzmocnienie przed wyborami i jasny sygnał, że walczymy o zwycięstwo w kolejnej kampanii wyborczej".