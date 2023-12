Kaczyński po przegranym głosowaniu. Reakcja na pytanie o Tuska. "Chyba pan żartuje"

- Taka jest polityka, nic nadzwyczajnego w tym nie ma, rządy się zmieniają - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, gdy został zapytany o nieudzielenie przez Sejm wotum zaufania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Dziennikarz WP Patryk Michalski zapytał prezesa PiS o gratulacje dla Donalda Tuska, jeśli ten zostanie we wtorek premierem. Odpowiedź była krótka – Chyba pan żartuje – rzucił Kaczyński. Prezes PiS po przegranym głosowaniu powiedział także o "końcu demokracji w kraju". - Z zapowiedzi to będzie wyglądało tak, że koniec polskiej demokracji - skomentował. Pytany, czy wywalczył Polskę marzeń, prezes PiS powiedział, że Polska jego marzeń to Polska bez polityków, którzy "będą działali na rzecz obcych państw". Tymczasem na pytanie, czy chciałby przekazać komuś władze w partii i do kiedy będzie szefem PiS Kaczyński odparł, że "jest statut partii i wszystko będzie cie odbywało zgodnie ze statutem".