Kaczyński oszukał Gowina? Fogiel mówi o "brutalnej rzeczywistości"

Co dalej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich? W programie "Tłit" Radosław Fogiel skomentował kandydaturę prof. Marcina Wiącka, zgłoszoną przez opozycję: "Patrzymy na nią bez zacietrzewienia". - Na ten moment jest jeszcze kandydatura pani senator Lidii Staroń - przypomniał. - Ważne jest w tym wszystkim, żeby RPO został w końcu wybrany i to jest z punktu widzenia Polaków ważniejsze, niż parlamentarne przepychanki - dodał Fogiel. Został zapytany także o telefon Jarosława Kaczyńskiego do Jarosława Gowina z informacją, że zmienia zdanie w stosunku do kandydata Marka Konopczyńskiego. Wcześniej miał się zgodzić na tę propozycję, a Porozumienie ogłosiło profesora kandydatem. - Mieliśmy pewne wątpliwości co do postaci i aktywności pana profesora - powiedział gość Patrycjusza Wyżgi. Stwierdził, że "psikusów" nie było. - Opieramy się na tym, co nam przynosi brutalna rzeczywistość - podsumował

