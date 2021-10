Kaczyński odejdzie z rządu. Ociepa uspokaja wyborców PiS

Już niedługo Jarosław Kaczyński może przestać pełnić funkcję wicepremiera i szefa Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa. Prezes PiS oświadczył ostatnio, że przybył do rządu "z pewnymi zadaniami i one są w zasadzie na końcu drogi". - Jeżeli je wykonam, to mój pobyt w rządzie nie będzie miał większego sensu - tłumaczył lider Zjednoczonej Prawicy na antenie RMF FM. O komentarz do decyzji Kaczyńskiego poprosiliśmy wiceszefa Ministerstwa Obrony Narodowej Marcina Ociepę. - Nie jest powiedziane, że dalej nie będzie wicepremiera ds. bezpieczeństwa. (…) Cały czas zgadzam się, że obszar bezpieczeństwa powinien wymagać szczególnej troski - powiedział polityk w programie "Newsroom" WP. - Kaczyński nie wyjeżdża, nie wylatuje z Polski - dodał Ociepa.