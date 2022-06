Kaczyński odejdzie z rządu? Ekspert wskazuje powód

W ostatnich tygodniach coraz częściej mówi się, że Jarosław Kaczyński już wkrótce zrezygnuje z funkcji wiceministra ds. bezpieczeństwa. Sam prezes PiS niejednokrotnie wspominał, że w niedalekiej przyszłości opuści rząd. - Wielokrotnie to zapowiadał, więc z całą pewnością tak zrobi, tyle że to nie będzie miał większego politycznego znaczenia. On dalej będzie osobą numer jeden w polskiej polityce - przekonywał w programie "Newsroom" WP prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekspert podkreślił, że odejście Kaczyńskiego jest związane z przygotowaniami do wyborów. - Wyraźnie powiedział, że sytuacja w PiS wymaga jego koncentracji. On musi przygotować partie do wyborów - wyjaśnił politolog.

Rozwiń