Kaczyński o współpracy z Lewicą. Polityk opozycji wspomina o "pomocy"

Na początku maja Sejm przegłosował ratyfikację Funduszu Odbudowy. Projekt poza Prawem i Sprawiedliwością poparli też politycy Lewicy. Czy w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych wspólnych ruchów opozycji i partii rządzącej? "Widzę możliwość współpracy, szczególnie w sprawach społecznych, bo my jesteśmy partią prospołeczną, a Lewica też to deklaruje" - tak mówił w Polskim Radiu prezes PiS Jarosław Kaczyński. O komentarz poprosiliśmy senatora Lewicy Wojciecha Koniecznego, dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. - To są normalne słowa, oczywiście my popieramy dobre rozwiązania rządowe. Dobre rozwiązania będziemy popierać, natomiast złych nie zamierzamy w żaden sposób pochwalać czy firmować. Jako senator troszeczkę mniej emocjonalnie patrzę na te wypowiedzi z jednej czy drugiej strony - mówił polityk w programie "WP Newsroom". Odniósł się też do fali krytyki, jaka spadła na Lewicę w ostatnich tygodniach. - To jest element jakiejś walki politycznej - odparł Konieczny.