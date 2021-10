Kaczyński o polexicie. Zdecydowana reakcja posłanki. Dziennikarz pod wrażeniem

- Polexit jest fake newsem, pomysłem opozycji na zwiększenie poparcia społecznego - przekonywał prezes PiS Jarosław Kaczyński w RMF FM. Co na to posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna? - Wystarczy posłuchać Terleckiego, Suskiego, Kaczyńskiego i Morawieckiego jak z mównicy sejmowej nazywa Unię Europejską jakimś chorym, lewackim snem brukselskich biurokratów. Siedzę tam i muszę słuchać tego, co ten owładnięty nienawiścią do UE człowiek mówi - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - UE to 27 państw, które łączy wspólnota wartości. To równość wobec prawa, to wolności obywatelskie, to szacunek do narodowych konstytucji. Tylko tego oczekujemy od rządu PiS-u. Ale to widocznie za dużo - dodała Leszczyna.