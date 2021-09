Kaczyński o "polexicie". Rzecznik PO alarmuje

- Nie będzie żadnego "polexitu". To wymysł propagandowy, który po wielokroć był stosowany wobec nas. Jednoznacznie widzimy przyszłość Polski w Unii Europejskiej - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z PAP. Co na to rzecznik PO Jan Grabiec? - Im bardziej prezes Kaczyński zaprzecza, tym bardziej wiarygodny staje się scenariusz polexitu. To nie jest projekt, który można wprowadzić z dnia na dzień w społeczeństwie, w którym do 90 proc. obywateli mówi, że chce zostać w Unii. To nie jest proste, żeby władza, nawet tak bezczelna i perfidna jak władza PiS-u, przeprowadziła taki projekt - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. W ocenie Grabca "PiS zmierza do obniżenia autorytetu, pozycji Unii w Polsce, żeby Polacy nie byli euroentuzjastami". - Zablokowanie funduszy dla Polski ma służyć temu, żeby pokazać Polakom, że nie mamy korzyści z obecności w Unii i stopniowo Polskę wyprowadzać. Ja nie wiem, co oni mają w głowach, czy oni tego chcą. Faktem jest, że krok po kroku wyprowadzają Polskę poza nawias UE - podsumował rzecznik PO.