Kaczyński o katastrofie smoleńskiej: nie ma wątpliwości, że to był zamach

"Atmosfera się zmieniła". Kaczyński mówi o katastrofie smoleńskiej

W ocenie Kaczyńskiego prawne zakończenie sprawy katastrofy smoleńskiej "nie będzie łatwym przedsięwzięciem". - Przynajmniej jeżeli chodzi o stronę ad personam. Bo ad rem - co do sprawy, co do tego, jak przebiegały wydarzenia - to tak, ale jest jeszcze kwestia odpowiedzialności osobistej - przekonywał polityk.