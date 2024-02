Kaczyński o dyktaturze, rządzących i Nawalnym

- Padały tu słowa pełne optymizmu, ja też jestem pełen optymizmu, że to, co się teraz dzieje, to tylko taki przykry incydent w naszych dziejach - stwierdził Kaczyński, nawiązując do zmiany na szczytach władzy w Polsce. - Ale żeby ten incydent był rzeczywiście krótki, musimy się jednoczyć, musimy pracować, musimy sobie pewne rzeczy uświadomić - dodał.