Kaczyński o "cwaniakach". Posłanka tłumaczy

Jarosław Kaczyński w rozmowie z RMF FM stwierdził, że na Polskim Ładzie stracą wyłącznie ludzie "żyjący z cwaniactwa". - Ogromna większość na tym zyska - przekonywał. Jego słowa komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski była wiceminister finansów, posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna. - To jest, niestety, dosyć proste. Grupa emerytów jest większa niż grupa przedsiębiorców. Kaczyński wie, że przedsiębiorcom przez 6 lat zgotował taki chaos, taką legislacyjną biegunkę, tyle nowych podatków, że oni prawdopodobnie na PiS nie zagłosują, bo się PiS-u boją. Więc on sobie pomyślał tak: skoro oni i tak na mnie nie zagłosują, to dołożymy im, zabierzemy im sporo pieniędzy i przetransferujemy je do emerytów, bo ich jest więcej, oni na nas zagłosują - stwierdziła. - To jest oczywiście kalkulacja typowo wyborcza i cyniczna, dlatego że ci emeryci wcale na tym nie zyskają - podkreśliła posłanka KO.