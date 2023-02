Kaczyński na temat wojny. Obwinia Zachód

Gdyby Zachód miał odpowiednią wiedzę, to wojna w Ukrainie mogłaby mieć zupełnie inny przebieg albo nawet może i by nie wybuchła. Np. dlatego, że nie powstałyby Nord Streamy - ocenił Jarosław Kaczyński w liście do uczestników konferencji poświęconej ofiarom komunizmu i imperializmu rosyjskiego w XX wieku.