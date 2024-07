Kaczyński na samym końcu. Są nowe dane

Trzecie miejsce zajmuje prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski. Zaufaniem w lipcowym badaniu obdarzyło go 45 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o 3 pkt proc. w porównaniu z czerwcowym badaniem. Jednocześnie wzrósł odsetek ankietowanych wyrażających nieufność w stosunku do prezydenta Warszawy; obecnie wynosi 37 proc., co oznacza wzrost o 4 pkt proc.