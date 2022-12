Kaczyński mówi o bilionie. Ministerstwo podało inną kwotę

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami w Chojnicach stwierdził, że uszczelnienie systemu podatkowego w okresie rządów jego obozu pozwoliło na zaoszczędzenie biliona złotych. Czy to realna kwota? - Tak oczywiście - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Artur Soboń, wiceminister finansów. Na uwagę, że w dokumencie ministerstwa szacunki tych oszczędności są dużo niższe (ok. 130 mld zł) i pytanie, skąd te rozbieżności, Soboń nie chciał odpowiedzieć wprost. - Te wzrosty dochodów są faktem. To wielki sukces prezesa Jarosława Kaczyńskiego - stwierdził. Dopytywany o zamrożone fundusze unijne i kary ze strony Brukseli, wiceszef resortu finansów powiedział, że granicę ustępstw wobec UE wyznaczył prezes PiS, a mają nią być zapisy w konstytucji. Więcej w materiale wideo.

