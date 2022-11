Kaczyński tłumaczy się ze słów o Lewandowskim

Jarosław Kaczyński wyznał, że ma nadzieję, iż znajdzie czas, aby kibicować naszym piłkarzom na tegorocznych mistrzostwach świata w piłce nożnej. - Mam nadzieję, że starania moje, także w modlitwie, doprowadzą do tego, że to, co było w Rosji, się nie powtórzy - zdradził. Prezes PiS tłumaczył się także ze swoich słów o Robercie Lewandowskim.