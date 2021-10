Kaczyński minął się z prawdą? Czarnecki tłumaczy

Jarosław Kaczyński zaledwie kilka dni temu zapewniał, że dzieci migrantów zatrzymane przez Straż Graniczną w Michałowie zostały przetransportowane z powrotem na Białoruś i nic im z tego powodu nie zagraża. Zaprzeczył temu w rozmowie z Wirtualną Polską Faruq Khalaf Hasan, który wraz z tymi dziećmi koczuje teraz pod polską granicą. - Jesteśmy w zimnym lesie, niektórzy z nas są chorzy. Nie mamy prawie wcale jedzenia - powiedział. - Dlaczego Jarosław Kaczyński mija się z prawdą? - Prezes Kaczyński mówił prawdę. Zostały przetransportowane do Białorusi. Rozumiem, że władze białoruskie ponownie je podrzuciły do granicy - mówił europoseł PiS Ryszard Czarnecki w programie "Tłit". - To jest cyniczna polityka reżimu Łukaszenki, a tak naprawdę wszystko to dzieje się nie tylko z przyzwoleniem, ale z inspiracji, ze wsparciem Moskwy - podkreślił. - W momencie, kiedy mówił to pan premier Kaczyński, one były odwiezione do granicy i były bezpieczne. Teraz rozumiem, że strona białoruska nie zagwarantowała im niestety odpowiednich warunków. Nad tym trzeba ubolewać - wskazał Czarnecki. - Pretensje kierujmy do pana Łukaszenki, do pana Putina - podsumował.