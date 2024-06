Kaczyński ma urodziny. Dostał wymowne życzenia

18 czerwca Jarosław Kaczyński obchodzi urodziny. W tym roku lider PiS-u kończy 75 lat. Z tej okazji prowadzący program “Tłit” Michał Wróblewski zapytał przewodniczącego Trzeciej Drogi Mirosława Suchonia, czego życzyłby Kaczyńskiemu. - To, czego mogę życzyć Jarosławowi Kaczyńskiemu to z pewnością, tego, aby miał większe serce dla Polski i Polaków, bo to ewidentnie po ośmiu latach rządów PiS już jest pewnym deficytem - powiedział gość programu. Poseł Polski 2050 złożył życzenia również całej partii w kontekście wyboru kandydata na prezydenta RP. - Żeby ten kandydat rozumiał współczesne wyzwania Polski i był kandydatem naprawdę propaństwowym, a nie propartyjnym - stwierdził Suchoń.