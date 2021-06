Kaczyński jak Komorowski? "Zaczyna się to robić groteskowe niż śmieszne"

W weekend europoseł Adam Bielan ogłosił powstanie nowego ugrupowania - Partii Republikańskiej. W wydarzeniu wziął udział m.in. Jarosław Kaczyński. O zmiany na polskiej scenie politycznej i kondycję Zjednoczonej Prawicy była pytana prof. Renata Mieńkowska-Norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak zauważyła politolożka, prezes PiS był przez długi czas uznawany na wybitnego stratega, który testuje zarówno koalicjantów, jak i opozycję. – To, co się dzieje wokół Adam Bielana, to jest wrzutka, która testuje Jarosława Gowina i trwałość koalicji, Zjednoczonej Prawicy – powiedziała w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Prof. Mieńkowska-Norkiene dodała jednocześnie, że w jej opinii Jarosław Kaczyński i PiS zaczynają się robić "obciachowi". Według niej podobnie było z Bronisławem Komorowskim związanym z Platformą Obywatelską. – Zaczyna się to robić groteskowe niż śmieszne, czy zabawne – stwierdziła ekspertka. Więcej w materiale wideo.