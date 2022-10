Kaczyński im nie odpuszcza. "Łaski nie robią".

Jarosław Kaczyński ponownie uderza w samorządowców w kontekście węgla. W trakcie spotkania z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości w Puławach przekonywał, że pomagając w dystrybucji tego surowca, lokalni politycy "łaski nie robią". W opinii prof. Anny Pacześniak, która odniosła się do tych słów w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, to kolejna próba przesunięcia odpowiedzialności za potencjalne braki węgla i jasne wykorzystanie istniejącej polaryzacji. - Ustawa o samorządach ma wiele ogólnych zapisów pod które można podciągnąć "łaski nie robią". Ale przecież rząd przyznaje się, że samorządowcy, którzy kwestionowali prawną możliwość handlu węglem, mają trochę racji - skoro rząd zapowiedział zmianę przepisów, żeby to umożliwić. Trochę zbieramy owoce wielkiego poziomu braku zaufania. To strategia polaryzacyjna na dobrych i złych polityków. Rządzącym wydaje się, że odpowiedzialność zostanie przyklejona do samorządowców - tłumaczyła prof. Pacześniak.