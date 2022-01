Kaczyński i Morawiecki nie przekonali posłów PiS. Mueller o "różnicy zdań"

Piotr Mueller w programie "Tłit" Wirtualnej Polski został zapytany o spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego z posłami PiS, którzy nie chcą zagłosować za tzw. ustawą Hoca. Projekt zakłada weryfikację covidową u pracowników. - Nie rozmawiałem z panem premierem i z panem prezesem po tym spotkaniu - powiedział rzecznik rządu i dodał, że argumenty jednej i drugiej strony są znane. - My uważamy, że te przepisy powinny wejść w życie, że one są elementem realizacji działań przeciw epidemii - wskazał gość WP i przypomniał, że w projekcie alternatywą do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 jest weryfikacja testem. Zdaniem Piotra Muellera to, że Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki nie przekonali grupy posłów, świadczy o różnicy zdań. Według gościa WP ustawa wejdzie w życie. - Być może nie będzie potrzebne do tego wsparcie opozycji - dodał.