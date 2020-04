WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze pis + 2 koronawiruskaczyński jarosław oprac. Anna Kozińska 2 godziny temu Kaczyńki i Budka zostaną "zmieceni"? Ekspert ma "złe przeczucia" Wciąż nie wiadomo, co z wyborami prezydenckimi. Politolog Antoni Dudek w programie specjalnym WP ocenił, że prezes PiS aż do przełomu kwietnia... Rozwiń panie profesorze ten poniedziałek … Rozwiń Transkrypcja: panie profesorze ten poniedziałek będzie kluczowy jak Pana zdaniem postąpię posłowie porozumienia Jarosław Gowin przenajświętszym Trójcy wczorajszym powiedziały że no ten termin wyborów i to głosowanie korespondencyjne w zasadzie dla niego jest nie do przyjęcia to samo mówili także posłowie porozumienia pytanie czy oni będą konsekwentni czy pójdą ze swoim liderem Wystarczy że pójdzie ich kilku dlatego że pamiętajmy że zjednoczona prawica ma55 mandatów przewagi w sejmie nad porozumienie Gowina 18 posłów Więc wystarczy żeby połowa posłów porozumienie Jarosława Gowina poszła ze swoim liderem i już w tym momencie nie ma tej większości więc ja podejrzewam że oni głosowania korespondencyjnego od niego Jarosław Gowin ośmieszył gdyby nagle zmienił w poniedziałek zdanie W związku z tym nie będzie tak zwanego powszechnego głosowania korespondencyjnego my zostaniemy z tym stanem prawnym który mamy chwili obecnej czyli głosowanie tradycyjną korespondencyjnym takie Nazwijmy robocza nie i najkrócej mówiąc ja mam przekonanie żeby prezes Kaczyński będzie aż do przełomu Maja nas trzymał w niepewności będą trwały przygotowania do tych wyborów wam będzie cały czas czekał na rozwój wydarzeń i wynieśli się wycofa to w ostatniej możliwej chwili czyli na przełomie kwietnia i maja do żeby mu twoje przygotowania do wyborów mam nadzieję że się wycofa Ja bym bardzo chciał bo ja uważam że przeprowadzenie tych wyborów istniejącej sytuacji No bardzo źle wróży polskiej demokracji mówią Najłagodniej przyjmujące scenariusz o którym panu Idź do przeszukiwania Jarosława Kaczyńskiego musisz powiedzieć co na tej sytuacji zyskuję najbardziej czy to sam Jarosław Kaczyński dla którego być może on taki był polityczny plan i on sobie to po prostu wszystko od początku do końca zaplanował i teraz rozkłada tylko te Pionki Ja wiem że jest taka legenda że Jarosław Kaczyński jest takim arcymistrzem szachowym szachiści patrzą na dwa trzy ruchy do przodu to nara Jarosław Kaczyński patrzy na 7 czy 10 ale ja nie podzielam tej opinii uważam że Jarosław Kaczyński po prostu reaguje podobnie jak inni politycy ty mu sprzyja szczęście że przez ostatnie lata mu sprzyjało szczęście czy mu dalej będzie sprzyjało to się przekonamy po tym jak wycofać się piszczy się wycofać czy się nie wycofa z wyborów 10 maja Polacy odbiorą ja się nie podejmuję dzisiaj ocenić tego jak to zostanie odebrane wiem jedno i to jest moja też dotycząca nie tylko odpisuj Jarosława Kaczyńskiego ale całej obecnej klasy politycznej czy także pisz po zapisu platformą To znaczy mam wrażenie że narastały niezadowolenie Polaków w ogóle ze sposobu jak się cała klasa polityczna zachowuje w sytuacji tego kryzysu i jeżeli efektem kryzysu pan termicznego będzie tak były ekonomiczne jak wiesz są niektórzy ekonomiści to mam złe przeczucia że za rok prezes Kaczyński Borys Budka i wielu innych polityków będzie już pieśń o Znaczy mówią wprost może dojść do naprawdę wzniecenia całej klasy politycznej od Dolny bunt społeczny związany Moim zdaniem z brakiem pomysłu w zarządzaniu sytuacji kryzysowej bo powiedzmy sobie jasno dzisiaj miażdżąca większość Polaków kompletnie ma w nosie Czy prezydentem będzie pan Andrzej Duda czy ktoś inny raz Bardziej interesuje czy ich poziom życia się utrzyma jeśli się za wami To jak głęboko i to myślę będzie coś co będzie przykuwa uwagę Polaków w najbliższych tygodniach miesiącach