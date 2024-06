Kaczyński grzmi. "Nie godzimy się na degradację Polski"

Kaczyński: trwa wielkie szczucie

Kaczyński stwierdził, że obecnie "trwa wielkie szczucie" na Prawo i Sprawiedliwość. - Kiedy słyszę, że PiS to partia, która nieustannie przelewała miliardy ze środków publicznych na prywatne konta, to pytam się, gdzie jest granica kłamstwa - mówił były wicepremier. Nawiązał w ten sposób do afery związanej z Funduszem Sprawiedliwości, o której pisaliśmy w Wirtualnej Polsce.