Kaczyński boi się rolników? "Wybuczeli by go"

Jarosław Kaczyński pojechał do Brukseli spotkać się z protestującymi rolnikami. - To, co dzieje się w związku z Zielonym Ładem - to jeżeli chodzi o rolników i to w skali europejskiej, nie polskiej - oznacza anihilację - powiedział lider PiS. - Jarosław Kaczyński jak zwykle oczywiście odwraca kota ogonem - stwierdził Robert Biedroń w programie "Tłit" WP. Wiceszef Nowej Lewicy stwierdził, że gdyby Kaczyński chciał rozmawiać o Zielonym Ładzie “to z jednej strony pod pachę powinien wziąć komisarza Wojciechowskiego a z drugiej strony pana Morawieckiego i razem z nimi pomaszerować do tej Brukseli". - Pojechał sam, ponieważ wie dobrze, gdyby ci rolnicy zobaczyli prawdziwych odpowiedzialnych za tę katastrofę z Zielonym Ładem to wybuczeli by Kaczyńskiego - powiedział europoseł. Według Biedronia "Kaczyński bał się konfrontacji z rolnikami".