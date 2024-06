Już wiadomo, jak głosowali emeryci

- Widać, że kluczowym elementem na naszej scenie politycznej jest stabilność co do generalnego układu sił. Przesunięcia, które widzieliśmy pomiędzy Platformą i koalicjantami, wynikają - jak się wydaje - z tego, że Platforma zaangażowała znacznie więcej znanych nazwisk, znacznie więcej zasobów. Ponieważ mogła liczyć na większą liczbę mandatów, jej kandydaci starali się bardziej, inwestowali więcej niż kandydaci Trzeciej Drogi i Lewicy. To zasada świętego Mateusza: jeśli spodziewasz się, że dostaniesz mało mandatów, to dostaniesz ich jeszcze mniej. To jeszcze bardziej osłabia partie w tych wyborach. Choć trzeba powiedzieć, że w przypadku Konfederacji tak to nie zadziałało - zauważył ekspert.