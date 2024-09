Już w weekend zmiana w pogodzie. Dodatkowo alerty IMGW

Zapowiada się spore ochłodzenie. Temperatura maksymalna będzie oscylować od 14 st. C, 15 st. C na północnym zachodzie, 16 st. C, 18 st. C w centrum i na południu do 19 st. C, 20 st. C na wschodzie. W rejonach podgórskich miejscami spadki, i tam 11 st. C, 14 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Na wybrzeżu wiatr okresami w porywach do 90 km/h.