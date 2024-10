Już sześciolatki korzystają z bankowości elektronicznej. Często nie są świadome cyberzagrożeń

Z badania Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna "Zachowania finansowe rodziców wobec dzieci" wynika, że zdaniem 88 proc. badanych Polaków dzieci powinny mieć własne pieniądze w postaci kieszonkowego. Trzy czwarte twierdzi, że kieszonkowe powinno mieć formę stałej, cyklicznie otrzymywanej w określonych okresach kwoty, np. raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Najwięcej osób wskazało, że wiekiem odpowiednim dla rozpoczęcia dawania dziecku pieniędzy do własnej dyspozycji jest 9–13 lat (50 proc.), ale są też zwolennicy rozpoczęcia tego wcześniej, kiedy dziecko ma 5–8 lat (39 proc.). Dzisiejsza bankowość jest dostosowana do potrzeb dzieci. ING udostępnia aplikację mobilną do konta Mobi dzieciom powyżej szóstego roku życia.