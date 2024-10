Już są w Ukrainie? Alarmujące informacje wywiadu

- Tak, wojska KRLD są już w obwodzie kurskim (w Rosji, przy granicy z Ukrainą - PAP). Wszystko jest tak, jak powiedzieliśmy, co potwierdziła Korea Południowa. Teraz widzą to nasi sojusznicy, widzi to NATO - przekazał szef gabinetu Wołodymyra Zełenskiego na Telegramie. Jak dodał, zaangażowanie militarne Pjongjangu w wojnę w Ukrainie to eskalacja.