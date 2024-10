Biden już zagłosował. Potem ocenił sytuację w Ukrainie

Biden został też zapytany o sytuację związaną z wysłaniem przez Koreę Północną tysięcy żołnierzy do Rosji, prawdopodobnie w celu wsparcia walki z Ukrainą. Prezydent stwierdził, że jest to "bardzo niebezpieczne". Krytycznie odniósł się także do rzekomych potajemnych rozmów Trumpa z Putinem. - Sam pomysł, że oponent Kamali (Harris) rozmawia z Putinem i dyskutuje o tym, co powinno się zrobić... - powiedział z niedowierzaniem Biden, nie dokańczając myśli.