Już pięć zawiadomień ws. ustawy o IPN. Jedna pochodzi spoza Polski

Do pionu śledczego IPN trafiło do tej pory pięć zawiadomień o możliwości złamania ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Za przypisywania narodowi polskiemu współodpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie grozi kara do trzech lat więzienia.

Zawiadomienia mają teraz trafić do oddziałowych komisji IPN (PAP, Fot: Jacek Turczyk)

Jak podaje RMF FM, wszystkie zgłoszenia naruszeń przepisów ustawy trafiły drogą elektroniczną. Zawiadomienia złożyły osoby prywatne: jedna z zagranicy, a cztery z Polski.

IPN musi zająć się tymi sprawami z urzędu, ale nie ujawnia ich szczegółów. Stacja ustaliła, że jedno z doniesień dotyczy wypowiedzi publicznej w jednej z polskich stacji telewizyjnych.

Natomiast e-mail z zagranicy ma wyraźnie prowokacyjny charakter - wyjaśnia RMF FM. Autor sam miał przypisać sobie odpowiedzialność za zbrodnie na narodzie polskim i teraz oczekuje na reakcję śledczych.

Decyzje ws. śledztw

Zgodnie z przepisami zawiadomienia mają teraz trafić do oddziałowych komisji IPN, które rozpoczną postępowania sprawdzające. Mają na to miesiąc, a po tym okresie muszą podjąć decyzję ws. ewentualnych śledztw.