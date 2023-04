Już nie tylko "Willa plus". Mają inne zarzuty wobec Czarnka

Zarzut nr 3. Brak szacunku do nauczycieli

- Chociaż bardzo bym chciał, to z moich ust nie padnie nic dobrego na temat ministra Czarnka. Nie wiem, co musiałby zrobić, żeby to się zmieniło. Czekamy na ministra, który zacznie z nami rozmawiać. W moim przekonaniu jego największym grzechem jest brak szacunku dla nauczycieli. Nie pyta nas o zadanie w kluczowych sprawach, a jak już są rozmowy, to wymuszone z naszej strony - dodaje.