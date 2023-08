Już nie F-16 i pociski dalekiego zasięgu. Zełenski wyjawił, czego potrzebują na froncie [RELACJA NA ŻYWO]

- Ukraińska produkcja dronów - "Bocian”, "Furia”, itp. - a także dostawy od partnerów, wszelkie formy importu - powinny rosnąć, to jedno z najważniejszych zadań. Bardzo ważne jest, aby wszyscy funkcjonariusze systemu obronnego postrzegali to zadanie dokładnie tak, jak mówią o nim na froncie. Drony są jednorazowego użytku, powinno ich być tyle, ile potrzeba. T jest dokładnie to, czego potrzebują nasi żołnierze - aby ratować życie i zapewniać wyniki w bitwie. W tej dziedzinie jest wiele do zrobienia i jest zbyt wcześnie, aby mówić, że rzekomo robi się wystarczająco dużo - stwierdził w swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski.