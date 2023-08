Masakra w rosyjskich szeregach. Pokłócili się żołnierze z Kaukazu

Co najmniej 20 żołnierzy rosyjskiej armii zginęło, a 40 zostało rannych w strzelaninie, do jakiej doszło między kadyrowcami i Dagestańczykami - poinformował ukraiński Sztab Generalny. Do zatargu między kaukaskimi wojskowymi miało dojść podczas kręcenia filmu propagandowego w okupowanej Ukrainie.